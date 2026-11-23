İstanbul Sarıyer Uskumruköy’de kaçan bir dişi aslan için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca sürerken, Galatasaray’ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı’nın da bölgeye gittiği öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından deneyimli futbolcunun kendi hesabından bir aslanı severken çekilmiş videosunu paylaşması, kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşti.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde yaşanan aslan paniği, gece saatlerinde sosyal medyaya düşen sürpriz bir görüntüyle hem spor hem de magazin gündeminin ilk sırasına oturdu. Olay, dün akşam saat 19.50 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaşın, mahalle sınırları içerisinde başıboş dolaşan bir aslan gördüğü yönündeki ihbarıyla başladı. İhbarın ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, belediye zabıta ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, çevredeki iş yerleri ile sitelerin güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, kamera açılarına yansıyan vahşi hayvanın dişi bir aslan olduğu değerlendirildi ve mahalle genelinde geniş çaplı bir arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Ekiplerin sık ağaçlık alanlar, orman sınırları ve yerleşim yerleri çevresindeki hummalı arayışı gece boyunca aralıksız devam ederken, operasyon bölgesinden sızan bir fotoğraf karesi tüm dikkatleri farklı bir yöne çekti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve binlerce kez paylaşılan görüntülerde, Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın arama çalışmalarının yürütüldüğü Uskumruköy bölgesinde bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve mahalle sakinleri, milli futbolcunun gece yarısı neden olay yerinde olduğuna dair çeşitli yorumlarda bulunurken, Bardakcı’nın kısa süre sonra yaptığı sosyal medya hamlesi merakı adeta zirveye taşıdı.

Arama çalışmalarının en yoğun ve kritik olduğu saatlerde kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Abdülkerim Bardakcı, bir aslanı elleriyle sevdiği anlara ait görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Galatasaray kulübünün ve taraftarlarının en önemli simgesi olan aslan figürüyle doğrudan örtüşen bu paylaşım, zamanlaması itibarıyla Sarıyer’deki firari aslan vakasıyla ilişkilendirildi. Kısa süre içerisinde etkileşim rekorları kıran gönderi, futbolseverler arasında gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi.

Uskumruköy’deki arama bölgesine bizzat gidip gitmediğine ya da söz konusu görüntülerin ne zaman çekildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmayan tecrübeli stoperin bu manidar paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili mesajlarla karşılandı. Çok sayıda taraftar, Bardakcı’nın sahadaki müdahalelerine atıfta bulunarak kaçan aslanı yakalamaya veya sahiplenmeye gittiği yönünde yorumlar yapıp konuyu ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı. Öte yandan bölgede teyakkuz halindeki güvenlik güçlerinin, mahalle sakinlerinin can güvenliğini korumak amacıyla devriye faaliyetlerini artırdığı ve termal kameralar eşliğinde ormanlık alandaki tarama çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer ise hayvan kontrol altına alınana kadar vatandaşların ormanlık bölgelere yaklaşmamaları ve olası bir durumda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine bilgi vermeleri konusunda uyarılarını yineledi.