Özel hayatı, yurt dışı seyahatleri ve sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı, bu kez mutfaktan yayınladığı bir kareyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Geçtiğimiz aylarda adının karıştığı soruşturma süreciyle uzun süre kamuoyunu meşgul eden, son olarak ise direk dansı yaptığı anlara ait videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen, takipçilerinin karşısına alışılmışın dışında bir konseptle çıktı. Genellikle spor yaptığı anları, tatil karelerini veya katıldığı davetleri paylaşan Subaşı, bu defa mutfak tezgahının başına geçerek kahvaltı hazırladığı anları kayıt altına aldı ve ortaya çıkan sonucu kişisel Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaptığı yemeğin sunumuna, görüntüsüne ve kendi dokunuşuna oldukça güvendiği anlaşılan Şeyma Subaşı, paylaşımına "Şeyma’s style menemen" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Ancak ünlü ismin kendi tarzını yansıttığını belirterek servis ettiği bu özel tarif, beklediği övgülerin ve beğeni mesajlarının tam aksine sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Paylaşımın yayınlanmasının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken, söz konusu fotoğraf karesi magazin sayfalarında ve çeşitli dijital platformlarda hızla yayılarak kısa sürede etkileşim yağmuruna tutuldu.

Görüntüyü detaylı bir şekilde inceleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, tabaktaki yemeğin kıvamı, malzemelerin doğranış biçimi ve pişirilme tekniği üzerinden Subaşı’nın menemenini eleştiri yağmuruna tuttu. Türk mutfağının en sevilen ve en çok tartışılan klasik lezzetlerinden biri olan geleneksel menemen tarifinden oldukça uzak bir görüntü sergilendiğini savunan takipçiler, yorum kısımlarında adeta fikir birliğine vardı. Paylaşımın altına gelen yüzlerce yorumda, pek çok kullanıcının yemeği menemenden ziyade domatesli yumurtaya benzettiği açıkça görüldü.

Kullanıcıların bir kısmı esprili bir dille "Bu menemen değil, bildiğimiz domatesli omlet olmuş" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da domateslerin yeterince pişmediğine, biberlerin eksikliğine ve yumurtanın kıvamının tutmadığına dikkat çekerek mutfak tavsiyelerinde bulundu. Her yaptığı hareketle, giydiği kıyafetle ve paylaştığı her kareyle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmayı başaran Şeyma Subaşı’nın bu mutfak denemesi, magazin gündeminin en eğlenceli ve en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Ünlü fenomenin, sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu yoğun ve esprili eleştirilerin ardından mutfak paylaşımlarına devam edip etmeyeceği ise takipçileri tarafından şimdiden merak konusu oldu.