Bir dönemin reyting rekorları kıran programlarına imza atan ve kamuoyunda "Yalçın Abi" olarak anılan Flash TV'nin efsane sunucusu Yalçın Çakır, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Melek Subaşı gündemiyle tekrar merak konusu olan efsane sunucunun yeni mesleği ve Bodrum Gümüşlük'teki yaşamı dikkat çekti.

Türk televizyon tarihinin en absürt, en unutulmaz ve en çok konuşulan canlı yayın anlarına imza atan ünlü sunucu Yalçın Çakır, uzun yıllardır sürdürdüğü sessizliğini korumaya devam ediyor. Yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitleyen programları ve kendine has sunum tarzıyla kamuoyunun zihnine "Yalçın Abi" olarak kazınan tecrübeli televizyoncu, ekran kariyerini noktalamasının ardından tamamen farklı bir kulvara yöneldi.

Özellikle canlı yayında uyguladığı "Yalan Topu" testi ve Melek Subaşı ile yaşadığı diyalogların sosyal medyada yeniden paylaşılmasıyla birlikte "Yalçın Çakır şu an ne yapıyor, son hali nasıl ve nerede yaşıyor?" soruları arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

"Yalan Topu" Testinden Fotoğraf Makinesine Uzanan Yolculuk

Flash TV ekranlarında sunduğu reality şov formatındaki programlarla bir kuşağın hafızasında derin izler bırakan Yalçın Çakır, canlı yayında Melek Subaşı'nın yalan söyleyip söylemediğini test ettiği o meşhur yayınla fenomene dönüşmüştü. Ancak televizyon dünyasının hızlı, yorucu ve stresli temposuna veda eden usta isim, gözlerden uzak, sakin ve mütevazı bir hayat yaşamayı tercih etti.

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Televizyonculuk mesleğini geride bırakan Çakır'ın, sanatın ve görsel üretimin tamamen farklı bir alanına odaklandığı ortaya çıktı. 2018 yılında fotoğrafçılık alanındaki deneyimlerini meraklılarıyla paylaşmak amacıyla özel bir internet sitesi kuran ünlü sunucu, uzun süredir kameraların önünde durmak yerine kadrajın arkasında yer almayı sürdürüyor.

Bodrum Gümüşlük'te Doğa Ve Fotoğrafçılıkla İç İçe Bir Hayat

Medya sektörünün merkezinden ve İstanbul'un karmaşasından tamamen uzaklaşan Yalçın Çakır'ın yaşamını Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesinde sürdürdüğü biliniyor. Ege'nin sakin ve huzurlu atmosferinde günlerini fotoğraf çekerek geçiren tecrübeli isim, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık sanatı ile ilgileniyor.

Bunun yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden yaşadığı bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu ve yerel detaylarını takipçileriyle paylaşıyor. Bölgeye dair adeta bir rehber niteliğinde paylaşımlar yapan Çakır, doğayla iç içe sürdürdüğü bu yeni yaşam tarzıyla televizyondaki hareketli günlerin stresini geride bırakmış durumda.

Bir döneme damga vuran sunucunun zaman içerisindeki değişimi ve yeni yaşamı, onu yıllar boyunca ekran başından takip eden izleyicileri tarafından büyük bir şaşkınlık ve merakla karşılandı. Ekranlara tekrar dönüp dönmeyeceği henüz bilinmeyen efsane sunucu, Gümüşlük'teki doğa manzarasını ve anları ölümsüzleştirmeye devam ediyor.