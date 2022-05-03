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03 May 2022 - 18:53

Survivor Barış Murat Yağcı ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Babasını Kim Olduğu Merak Uyandırdı... Aile Hayatı Ortaya Çıktı!

Survivor All Star 2022'nin en çok gündeme gelen yarışmacısı olan Barış Murat Yağcı ile ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Babasıyla ilgili o bilgiyi duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte detaylar!