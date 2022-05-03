03 May 2022 - 18:53
Survivor Barış Murat Yağcı ile İlgili İnanılmaz Gerçek! Babasını Kim Olduğu Merak Uyandırdı... Aile Hayatı Ortaya Çıktı!
Survivor All Star 2022'nin en çok gündeme gelen yarışmacısı olan Barış Murat Yağcı ile ilgili inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Babasıyla ilgili o bilgiyi duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte detaylar!
Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda adını sık sık duyduğumuz, sonrasında Nisa Bölükbaşı ile ortaya çıkan aşkıyla birlikte magazin gündeminin yıldızı haline gelen isim Barış Murat Yağcı; şimdilerde özel hayatıyla dikkat çekiyor. Yağcı'nın babasıyla ilgili ortaya çıkan gerçek oldukça şaşırttı.
İşte tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.