Ankara Kurbanlık Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Büyükbaş - Küçükbaş Canlı Kurbanlık Kg Fiyatı Ne Kadar? Ankara'da Küçükbaş, Büyükbaş, Koyun, Keçi, Sığır Kurbanlık fiyatları...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tarih gitgide yaklaşırken, kurbanlık alma isteyen Ankaralıların merakla takip ettiği şeylerden biri de kurbanlık fiyatları oluyor. Hem küçükbaşlar da hem de büyükbaş kurbanlıklar da yaşanan artış, dikkat çekici seviyelere ulaşmışken; kurbanlık fiyatlarının ortalama seviyesi Ankara için de ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Ankara'da büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar? İşte Ankara kurbanlık fiyatları 2022...

Ankara'da Küçükbaş, Büyükbaş, Koyun, Keçi, Sığır Kurbanlık fiyatları...

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, küçükbaş kurbanlığın fiyatının 2,5-4 bin TL, büyükbaş kurbanlık fiyatının ise 20-25 bin TL arasında olduğunu söyledi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Erdal Doğan, “2022 yılında kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmıyor. Bölgemizde tarım ve hayvancılık oldukça yaygın. Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle birtakım artış oldu. Geçen yıl Büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satılıyor. Bu sene ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık ise geçen yıl 800-1500 TL arasında değişiyordu. Bu sene küçükbaş kurbanlık fiyatı ise 2,5 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL’ye alabiliyordu. Bu sene ise ortalama büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı ise 40 bin TL’yi buluyor” dedi.