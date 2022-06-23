- 23 Haz 2022 - 11:22 G: 23 Haz 2022 - 11:35

Türkiye'nin İl Olmaya En Yakın 25 İlçesi Belli Oldu! Ankara’da Büyük Sürpriz... O İlçe 82. İl Oluyor…

İlçelere il statüsünün verilmesi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde yer alıyor. O listede Ankara’nın da oldukça sevilen bir ilçesi bulunuyor! Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangileri? İşte ayrıntılar...

Her dönem tartışılan konulardan biri olan büyük ilçelere il statüsünün verilmesi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde yer alıyor. Öte yandan o listede Ankara’nın da oldukça sevilen bir ilçesi bulunuyor! Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangileri? Ankara’nın hangi ilçeleri il olacak, Polatlı ile olacak mı? İşte, detaylar…

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23 Haz 2022 - 11:22 - Yaşam

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