- 03 Tem 2022 - 07:41

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 3 Temmuz 2022 Pazar su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

 Ankara 3 Temmuz 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta sonunda Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan su kesintileri devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden ise, şu an için tek bir ilçe etkileniyor. Peki, ASKİ 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 2 Temmuz Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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03 Tem 2022 - 07:41 - Yaşam

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