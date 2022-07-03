ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Temmuz 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta sonunda Ankara’da su altyapısında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan su kesintileri devam ediyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan su kesintilerinden ise, şu an için tek bir ilçe etkileniyor. Peki, ASKİ 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 2 Temmuz Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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