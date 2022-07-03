- 03 Tem 2022 - 18:38

STAR TV’nin İddialı Dizisi Kökünden Kazındı! Başlar Başlamaz Hikayesi Bitti; Her Şey Yerle Bir Oldu! Televizyon Tarihinde Bir İlk Yaşanacak…

STAR TV, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte yeni projeler için işlemlere başladı. Bin bir emekle ekranlara gelecek olan yaz dizilerinin arasından bir tanesi yıldız gibi parlıyordu. İddialı bir şekilde dizi dünyasına giriş yapacak olan dizinin başlamadan bittiğinin ortaya çıkması herkesi şok içerisinde bıraktı. Televizyon dünyasında bir ilki yaşatacak olan bu dizi, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sezon dizilerinin ekranlardan çekilmesinin ardından daha eğlenceli ve yazı yaz gibi yaşatacak diziler ekranlara gelmeye başlamıştı. STAR TV’de yaz dizileri için düğmeye basmıştı ama bir dizisi için çok fazla efor sarf etmişti. Ekranlara geldiği gibi biteceği ortaya çıkan dizi, meraklısını yerle bir etti!

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03 Tem 2022 - 18:38 Ankara- Yaşam

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