Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, vücuduyla akılları başlardan aldı! Hayranlarından Murat Boz’a binlerce gönderme gelirken; en çok beğeni alan yorumsa; “Murat neyi kaybettiğine dön bak” oldu! Bikinisiyle yangınları çıkaran, tansiyonları yükselten Merve Boluğur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde otobüsten bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtmıştı. “Merve Boluğur’un parası mı bitti?” haberini merakla beklediğini dile getiren Boluğur, daha sonra tekneden bir paylaşım yaparak; “Otobüsten tekneye” notunu düşmüştü. Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.