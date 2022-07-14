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14 Tem 2022 - 20:23

Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, vücuduyla akılları başlardan aldı! Hayranlarından Murat Boz’a binlerce gönderme gelirken; en çok beğeni alan yorumsa; “Murat neyi kaybettiğine dön bak” oldu! Bikinisiyle yangınları çıkaran, tansiyonları yükselten Merve Boluğur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…