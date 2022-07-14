- 14 Tem 2022 - 20:23 G: 14 Tem 2022 - 20:37

Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, vücuduyla akılları başlardan aldı! Hayranlarından Murat Boz’a binlerce gönderme gelirken; en çok beğeni alan yorumsa; “Murat neyi kaybettiğine dön bak” oldu! Bikinisiyle yangınları çıkaran, tansiyonları yükselten Merve Boluğur, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde otobüsten bir paylaşım yaparak herkesi şaşırtmıştı. “Merve Boluğur’un parası mı bitti?” haberini merakla beklediğini dile getiren Boluğur, daha sonra tekneden bir paylaşım yaparak; “Otobüsten tekneye” notunu düşmüştü. Peki, Merve Boluğur nasıl bir paylaşımda bulundu?

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14 Tem 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

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Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti! mask
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