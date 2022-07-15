- 15 Tem 2022 - 10:16 G: 15 Tem 2022 - 10:27

Müge Anlı Kocası İçin Servetini Döktü! 7 Yıllık Birikimini Tek Gecede Harcadı; Göcek Otellerinden Sonra Soluğu Orada Aldı! Balayı Tatili…

ATV Ekranlarının kraliçesi olan Müge Anlı, 25 Haziran’da biricik aşkıyla dünya evine girmişti. Şimdilerde balayında olan çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Müge Anlı’nın kocası için 7 yıllık birikimini tek gecede harcadığı ortaya çıkınca duyanlar inanmak bile istemedi! Göcek’in en ünlü otellerinden birinde kaldıkları iddia edilen çift, şimdide resmen soluğu orada aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sosyal medya hesabında minik bir değişiklik yaparak soyadının yanına eşinin soyadını ekleyen Müge Anlı, büyük bir yankı uyandırmıştı. Göcek’in en ünlü otellerinden birinde kaldıkları iddia edilen ikiliden Müge Anlı öyle bir şey yaptı ki…

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15 Tem 2022 - 10:16 Ankara- Yaşam

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