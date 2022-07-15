Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Tem 2022 - 10:16

Müge Anlı Kocası İçin Servetini Döktü! 7 Yıllık Birikimini Tek Gecede Harcadı; Göcek Otellerinden Sonra Soluğu Orada Aldı! Balayı Tatili…

ATV Ekranlarının kraliçesi olan Müge Anlı, 25 Haziran’da biricik aşkıyla dünya evine girmişti. Şimdilerde balayında olan çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Müge Anlı’nın kocası için 7 yıllık birikimini tek gecede harcadığı ortaya çıkınca duyanlar inanmak bile istemedi! Göcek’in en ünlü otellerinden birinde kaldıkları iddia edilen çift, şimdide resmen soluğu orada aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…