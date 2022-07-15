Müge Anlı Kocası İçin Servetini Döktü! 7 Yıllık Birikimini Tek Gecede Harcadı; Göcek Otellerinden Sonra Soluğu Orada Aldı! Balayı Tatili…
ATV Ekranlarının kraliçesi olan Müge Anlı, 25 Haziran’da biricik aşkıyla dünya evine girmişti. Şimdilerde balayında olan çift hakkında ortaya atılan iddia herkesi şok etti. Müge Anlı’nın kocası için 7 yıllık birikimini tek gecede harcadığı ortaya çıkınca duyanlar inanmak bile istemedi! Göcek’in en ünlü otellerinden birinde kaldıkları iddia edilen çift, şimdide resmen soluğu orada aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya hesabında minik bir değişiklik yaparak soyadının yanına eşinin soyadını ekleyen Müge Anlı, büyük bir yankı uyandırmıştı. Göcek’in en ünlü otellerinden birinde kaldıkları iddia edilen ikiliden Müge Anlı öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.