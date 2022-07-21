Migros Market’ten Çılgın İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde ayçiçek yağı 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…