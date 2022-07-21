- 21 Tem 2022 - 18:47

Migros Market’ten Çılgın İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? İşte gerçekleşen gıda indirimi ile ilgili detaylar...

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Migros marketlerinde ayçiçek yağı 5 litre ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

21 Tem 2022 - 18:47 - Gündem

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Migros’tan Dev İndirim! Gözlerinize İnanamayacaksınız! Ayçiçek Yağları Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! 34.50, 49.90, 68.90 TL… Migros Marketlere Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Çakmak Yakmak Dahi Yasak! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek? mask
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