21 Tem 2022 - 18:47

Migros Market’ten Çılgın İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!

Her hafta birbirinden iddialı indirimlere imza atan Migros marketleri, bu hafta kırmızı ve beyaz et ürünlerini indirime sokuyor. Bu fiyata et başka hiç bir markette bulunmuyor! Peki, Migros marketlerinde kıyma, tavuk, sucuk, uzman köfte, şeker fiyatları ne kadar? İşte gerçekleşen gıda indirimi ile ilgili detaylar...