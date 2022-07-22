- 22 Tem 2022 - 16:29

Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!

Ülkemizde baş gösteren enflasyon artışı ve kur yükselişlerini anında etkileyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararlarına bir yenisi geçtiğimiz gün açıklandı. Uzmanların beklentisi üzerine faiz %14’te sabit tutuldu ve açıklamanın ardından altın, Dolar ve Euro fırladı. İşte güncel altın fiyatları.

Enflasyon ve kur fiyatları bir seneyi aşkındır ülkemizde sürekli değişen dengesiz ve yüksek değerler belirsizliğini korumakta. Dünya ve ülkemizde siyasi kimliklerin yapmış olduğu açıklamalar dahilinde anında değişimlere sürüklenen bu değerler nedeni ile Türkiye güven oyu %900’ü açmış durumda. Kötü gidişattan ilk etkilenenlerden biri de altın. Değişen günlük fiyatlar nedeni ile altın yatırımcısı olan ya da altın alacak veya borçlusu olanlar tarafından an be an takip edilmekte. Bu doğrultuda da dün TCMB faiz kararını açıkladı. Birçok ekonomistin beklentisinde gerçekleşen faiz kararının sabit tutulmasının ardından altın, dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti. İşte o güncel liste.

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22 Tem 2022 - 16:29 - Gündem

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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