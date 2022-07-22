Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Ülkemizde baş gösteren enflasyon artışı ve kur yükselişlerini anında etkileyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararlarına bir yenisi geçtiğimiz gün açıklandı. Uzmanların beklentisi üzerine faiz %14’te sabit tutuldu ve açıklamanın ardından altın, Dolar ve Euro fırladı. İşte güncel altın fiyatları.
Enflasyon ve kur fiyatları bir seneyi aşkındır ülkemizde sürekli değişen dengesiz ve yüksek değerler belirsizliğini korumakta. Dünya ve ülkemizde siyasi kimliklerin yapmış olduğu açıklamalar dahilinde anında değişimlere sürüklenen bu değerler nedeni ile Türkiye güven oyu %900’ü açmış durumda. Kötü gidişattan ilk etkilenenlerden biri de altın. Değişen günlük fiyatlar nedeni ile altın yatırımcısı olan ya da altın alacak veya borçlusu olanlar tarafından an be an takip edilmekte. Bu doğrultuda da dün TCMB faiz kararını açıkladı. Birçok ekonomistin beklentisinde gerçekleşen faiz kararının sabit tutulmasının ardından altın, dolar ve euro fiyatları yükselişe geçti. İşte o güncel liste.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
22 Tem 2022 - 16:29 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.