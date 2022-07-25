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25 Tem 2022 - 17:33

Fahriye Evcen Hastanelik Mi Oldu? Sosyal Medya O Görüntüleri Konuşuyor! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Yürekleri Sızladı!

Kısa bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen’in rahatsızlandığı ve hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın konuştuğu görüntülerden sonra yürekler resmen sızım sızım sızladı! Şimdilerde 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen, sevenlerini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…