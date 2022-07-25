Fahriye Evcen Hastanelik Mi Oldu? Sosyal Medya O Görüntüleri Konuşuyor! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… Yürekleri Sızladı!
Kısa bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen’in rahatsızlandığı ve hastanelik olduğu gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyanın konuştuğu görüntülerden sonra yürekler resmen sızım sızım sızladı! Şimdilerde 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen, sevenlerini şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen, diziden apar topar çıkmıştı. Sezon finaliyle sevenlerine veda eden Fahriye Evcen’in hamile olduğu ortaya çıkınca; gören duyan ne diyeceğini şaşırtmıştı. Şimdiyse Fahriye Evcen’in rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.