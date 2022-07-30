Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!”
2019 yılında Gökhan Çıra’ya nikah masasına oturan Selin Ciğerci, kısa bir süre önce boşanma kararı almıştı. İkinci kez boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma kararının ardından sosyal medya üzerinden ipli bir bikini giyerek paylaşımda bulunan Selin Ciğerci, fiziğiyle adeta büyüledi! İşte hayranlarından “Boşanmak sana yaradı” yorumlarını alan Selin Ciğerci’nin o paylaşımı…
Geçtiğimiz ayında araları düzelen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, evlenme kararı almıştı. İkilinin ayrılıp barışmalı ilişki kısa bir süre önce tamamen bitmişti. Güzel isim Selin Ciğerci ise boşanmanın ardından ipli bikinisiyle akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.