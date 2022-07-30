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30 Tem 2022 - 21:46

Selin Ciğerci’nin İpli Bikini Pozu Olay Oldu... Twitter’ı Salladı! “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Fiziğiyle Büyüledi; Görenler Alev Alev Yandı! “Boşanmak Yaradı!”

2019 yılında Gökhan Çıra’ya nikah masasına oturan Selin Ciğerci, kısa bir süre önce boşanma kararı almıştı. İkinci kez boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Boşanma kararının ardından sosyal medya üzerinden ipli bir bikini giyerek paylaşımda bulunan Selin Ciğerci, fiziğiyle adeta büyüledi! İşte hayranlarından “Boşanmak sana yaradı” yorumlarını alan Selin Ciğerci’nin o paylaşımı…