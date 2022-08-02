Akbank En Yüksek Promosyonu Veriyor! Tüm Bankalara Resti Çekti! 7 Bin 500 TL’ye Varan Ödeme! Promosyon Yarışı Kızıştı… Emekli Bile Şaşkın… Yok Artık!

Temmuz ayında emekli aylıklarına gelen zamlar, emeklilere ödenen promosyonları da etkiledi. Birbiriyle adeta promosyon yarışında olan bankalar, en yüksek promosyonu sağlayabilmek için harekete geçti. Akbank’tan gelen son duyuru ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor? Bankalar ne kadar, kaç TL emekli promosyonu veriyor? Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, detaylar…