Survivor Sabriye Estetiğin Gücüyle Bambaşka Biri Oldu! Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! Estetikli Hallerini Görenler “Seda Sayan” Çıkarması Yaptı! Neler Oluyor?
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye, sadece zorlu parkurları ile değil, şimdiye kadar pek çok ismi ünlü hale getirmesiyle de hafızalara kazındı. O isimlerden biri olan aynı zamanda milli olarak sporculuk kariyeri de bulunan Sabriye Şengül ile ilgili son detaylar...
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye, sadece zorlu parkurları ile değil, şimdiye kadar pek çok ismi ünlü hale getirmesiyle de hafızalara kazındı. O isimlerden biri olan aynı zamanda milli olarak sporculuk kariyeri de bulunan Sabriye Şengül, geçtiğimiz günlerde son halini paylaştı. Sabriye Şengül’ün geçirdiği değişimi gören sosyal medya kullanıcılarında ise, “estetik” çanları çalmaya başladı. Peki, Survivor Sabriye Şengül ne paylaştı? Survivor Sabriye Şengül estetik mi yaptırdı? Survivor Sabriye Şengül’ün nerelerinde estetik var? İşte, detaylar…
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01 Ağu 2022 - 22:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.