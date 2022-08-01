Survivor Sabriye Estetiğin Gücüyle Bambaşka Biri Oldu! Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! Estetikli Hallerini Görenler “Seda Sayan” Çıkarması Yaptı! Neler Oluyor?

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye, sadece zorlu parkurları ile değil, şimdiye kadar pek çok ismi ünlü hale getirmesiyle de hafızalara kazındı. O isimlerden biri olan aynı zamanda milli olarak sporculuk kariyeri de bulunan Sabriye Şengül, geçtiğimiz günlerde son halini paylaştı. Sabriye Şengül’ün geçirdiği değişimi gören sosyal medya kullanıcılarında ise, “estetik” çanları çalmaya başladı. Peki, Survivor Sabriye Şengül ne paylaştı? Survivor Sabriye Şengül estetik mi yaptırdı? Survivor Sabriye Şengül’ün nerelerinde estetik var? İşte, detaylar…

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