- 02 Ağu 2022 - 12:27 G: 02 Ağu 2022 - 12:40

Masterchef Yarışmasından Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Ortaya Çıktı! Artık Öyle Bir İşle Uğraşıyor Ki, Gören Duyan Şok Oluyor! “Adam Ne Hale Gelmiş!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ilk sezonuna damgasını vuran Murat Özdemir, yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı tarafından Masterchef yarışmasından kovulan Murat Özdemir’in son hali ve uğraştığı iş milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! Görenlerin “Adam ne hale gelmiş” yorumlarını yaptığı Murat Özdemir, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonunda agresif tavırlarının yanı sıra jüri üyeleriyle ters düşmesinden dolayı yarışmadan evine gönderilen Murat Özdemir, sık sık skandallarla gündeme gelmişti. Papağına yapmış olduğu işkenceyle milyonların tepkisini toplayan Murat Özdemir’in son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Ağu 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasından Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Ortaya Çıktı! Artık Öyle Bir İşle Uğraşıyor Ki, Gören Duyan Şok Oluyor! “Adam Ne Hale Gelmiş!” mask
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