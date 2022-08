Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!

Bir süredir artan fiyatları ile vatandaşların tüketmesinin zorlaştığı et ve et ürünlerinde Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, inanılmaz fiyatlar sunmaya başladı. Özellikle bu hafta indirimleri arasına et ve et ürünlerini ekleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, en az bir hafta boyunca devam edecek olan indirimleri ile müşterilerini buluşturdu. Kuşbaşı etlerden sucuklara kadar pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, tavuk ürünlerini de unutmadı! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kuşbaşı et, kavurma et, kıyma, tavuk, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

