Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34.90 TL, 46.90 TL, 46.90 TL, 60.90 TL, 121.90 TL'ye Düştü!
Bir süredir artan fiyatları ile vatandaşların tüketmesinin zorlaştığı et ve et ürünlerinde Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, inanılmaz fiyatlar sunmaya başladı. Özellikle bu hafta indirimleri arasına et ve et ürünlerini ekleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, en az bir hafta boyunca devam edecek olan indirimleri ile müşterilerini buluşturdu. İşte detaylar...
Bir süredir artan fiyatları ile vatandaşların tüketmesinin zorlaştığı et ve et ürünlerinde Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, inanılmaz fiyatlar sunmaya başladı. Özellikle bu hafta indirimleri arasına et ve et ürünlerini ekleyen Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, en az bir hafta boyunca devam edecek olan indirimleri ile müşterilerini buluşturdu. Kuşbaşı etlerden sucuklara kadar pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, tavuk ürünlerini de unutmadı! Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kuşbaşı et, kavurma et, kıyma, tavuk, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2022 - 10:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.