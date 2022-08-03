- 03 Ağu 2022 - 16:15

TRT1’den Bomba Final Kararı! O Dizisinin Fişini Çekti, Set Ekibini İşsiz Bıraktı! Gerekçe Sosyal Medyayı Sallıyor! Neler Oluyor?

Yaz dizilerinin bir bir ekranlardan ayrılmaya başladı. Yaz boyunca ekranlarda olmasına kesin gözüyle bakılan yaz dizileri, beklenen reytingleri vermeyince erken final ile ekranlardan ayrılır hale geldi. ATV ve FOX TV’nin ekranlarından kaldırdığı üç yaz dizisinin ardından bir kötü haber de TRT1 ekranlarından geldi. İşte yayın hayatına son verilen dizi ile ilgili detaylar...

Yaz dizilerinin bir bir ekranlardan ayrılmaya başladı. Yaz boyunca ekranlarda olmasına kesin gözüyle bakılan yaz dizileri, beklenen reytingleri vermeyince erken final ile ekranlardan ayrılır hale geldi. ATV ve FOX TV’nin ekranlarından kaldırdığı üç yaz dizisinin ardından bir kötü haber de TRT1 ekranlarından geldi. Peki, TRT1 ekranları hangi dizisini finale sokacak? TRT1 Seni Kalbime Sakladım dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Seni Kalbime Sakladım ne zaman, neden final yapıyor? İşte, detaylar…

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03 Ağu 2022 - 16:15 - Dizi Haberleri

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