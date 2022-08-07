Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kıyametlerin koptuğu gündeme geldi. İkilinin boşanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından “Çıtır koca” Çağlar Ökten’in evi terk ettiği konuşuluyordu ki, videolu yanıt sonunda geldi. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Seda Sayan öyle bir açıklamada bulundu ki…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan, Çağlar Ökten’e olan aşkını her seferinde gösteriyordu. Kısa bir süre önce “Sonsuz aşk” yazılı bir tektaş satın alan Seda Sayan, ömrünün sonuna kadar bu tektaşın parmağından çıkmayacağını belirtmişti. Çok geçmeden Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında iplerin gerildiğine dair iddialar gündeme gelmiş ve ikilinin boşanacakları konuşulmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.