Anasayfa/

Foto Galeri/

07 Ağu 2022 - 10:27

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kıyametlerin koptuğu gündeme geldi. İkilinin boşanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından “Çıtır koca” Çağlar Ökten’in evi terk ettiği konuşuluyordu ki, videolu yanıt sonunda geldi. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Seda Sayan öyle bir açıklamada bulundu ki…