- 07 Ağu 2022 - 10:27 G: 07 Ağu 2022 - 10:42

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu? “Çıtır Koca” Çağlar Ökten’in Oğlu Uğruna Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu; Videolu Yanıt Geldi! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kıyametlerin koptuğu gündeme geldi. İkilinin boşanma iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından “Çıtır koca” Çağlar Ökten’in evi terk ettiği konuşuluyordu ki, videolu yanıt sonunda geldi. Gündemi sallayan bu durum sonrasında Seda Sayan öyle bir açıklamada bulundu ki…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan, Çağlar Ökten’e olan aşkını her seferinde gösteriyordu. Kısa bir süre önce “Sonsuz aşk” yazılı bir tektaş satın alan Seda Sayan, ömrünün sonuna kadar bu tektaşın parmağından çıkmayacağını belirtmişti. Çok geçmeden Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında iplerin gerildiğine dair iddialar gündeme gelmiş ve ikilinin boşanacakları konuşulmuştu. Peki, neler oluyor?

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07 Ağu 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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