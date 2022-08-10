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10 Ağu 2022 - 21:21

Survivor Gizem Memiç Simsiyah Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! Boşanır Boşanmaz Murat Ceylan’la Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… “Sana da Boşanmak Yaradı!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri Survivor’da bulunan Gizem Memiç, simsiyah bikinisiyle akılları başlardan aldı götürdü. Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Gizem Memiç’in boşanır boşanmaz Murat Ceylan’la yan yana görüntü vermişti. Bu da doğrudan ikilinin sevgili olduğuna dair iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştu! Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla “Sana boşanmak yaradı” dedirten Gizem Memiç, gündeme oturdu!