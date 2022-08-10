Aleyna Tilki Annesi de Dahil Olmak Üzere Herkesin Kafasını Resmen Alev Alev Yaktı! Reklam Geliriyle Yapacağı Şeylere Kimse İnanamıyor “Bu Ne Kadar Para?”

Aleyna Tilki, geçtiğimiz Haziran ayında Bebek’te kameralara yansıyan isim olmuştu. Keyfinin oldukça güzel olduğu ve gayet mutlu olduğu görülen şarkısı, son dönemde ardı ardına çok fazla iş teklifi aldığının altını çizerek, çok teklif aldığını fakat kendisinin olayının birçok işi reddetmesi olduğunu anlattı. Beğendiği işi de oldukça çok sahiplendiğini söyleyen Tilki, ticari bir beyni olmadığını ve işin kendisiyle ne kadar uyumlu olduğunun, para kazanmaktan daha önemli bir konu olduğunu anlattı.

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