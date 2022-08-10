Aleyna Tilki Annesi de Dahil Olmak Üzere Herkesin Kafasını Resmen Alev Alev Yaktı! Reklam Geliriyle Yapacağı Şeylere Kimse İnanamıyor “Bu Ne Kadar Para?”
Yeni çıkardığı şarkıyla ve iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Aleyna Tilki; Ticari bir beyninin olmadığını ve ticaretle uğraşamayacağını, herkesin bu kadar para harcamasına karşı çıktığını söylemişti. Ocak ayından bugüne kadar 3 farklı reklam filmi için yüz olan genç şarkıcının, reklamların getirisiyle yapacağı şey herkesi şaşırttı.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz Haziran ayında Bebek’te kameralara yansıyan isim olmuştu. Keyfinin oldukça güzel olduğu ve gayet mutlu olduğu görülen şarkısı, son dönemde ardı ardına çok fazla iş teklifi aldığının altını çizerek, çok teklif aldığını fakat kendisinin olayının birçok işi reddetmesi olduğunu anlattı. Beğendiği işi de oldukça çok sahiplendiğini söyleyen Tilki, ticari bir beyni olmadığını ve işin kendisiyle ne kadar uyumlu olduğunun, para kazanmaktan daha önemli bir konu olduğunu anlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.