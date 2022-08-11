Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdilerde ana kadro yarışına çok yaklaştı. Dün itibariyle MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna bir isim daha ekleyen jüri üyeleri, bu kez Rağde Ali Beyat dedi. Rağde Ali Beyat ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdilerde ana kadro yarışına çok yaklaştı. Dün itibariyle MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna bir isim daha ekleyen jüri üyeleri, bu kez Rağde Ali Beyat dedi. Rağde Ali Beyat’ın kim olduğu ise, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının izleyicileri tarafından bir hayli merak edilir hale geldi! Peki, MasterChef Rağde Ali Beyat kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Rağde Ali Beyat ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Rağde Ali Beyat İnstagram hesabı…
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11 Ağu 2022 - 10:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.