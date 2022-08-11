Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri haline gelen MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdilerde ana kadro yarışına çok yaklaştı. Dün itibariyle MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna bir isim daha ekleyen jüri üyeleri, bu kez Rağde Ali Beyat dedi. Rağde Ali Beyat’ın kim olduğu ise, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının izleyicileri tarafından bir hayli merak edilir hale geldi! Peki, MasterChef Rağde Ali Beyat kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Rağde Ali Beyat ne mezunu, boy kilosu kaç? İşte MasterChef Rağde Ali Beyat İnstagram hesabı…

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