Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor?
Hayatlarını yeni birleştirmiş olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden herkese örnek olacak bir bağış etkinliği geldi. Düğünlerinde hediye kabul etmeyen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, onun yerine o kuruma bağış yapılmasını istedi! İşte detaylar...
Hayatlarını yeni birleştirmiş olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden herkese örnek olacak bir bağış etkinliği geldi. Düğünlerinde hediye kabul etmeyen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, onun yerine o kuruma bağış yapılmasını istedi! Peki, Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, düğün hediyesi yerine ne istedi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, hangi vakfa bağış yapılmasını istedi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, ne kadar bağış yaptı? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.