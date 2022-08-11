Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor?

Hayatlarını yeni birleştirmiş olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinden herkese örnek olacak bir bağış etkinliği geldi. Düğünlerinde hediye kabul etmeyen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, onun yerine o kuruma bağış yapılmasını istedi! Peki, Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, düğün hediyesi yerine ne istedi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, hangi vakfa bağış yapılmasını istedi? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, ne kadar bağış yaptı? İşte, detaylar…

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