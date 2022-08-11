Acun Ilıcalı’nın Kızından Şok Pozlar! Yanına Aldığı İsimle Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “İki Dünya Güzeli…”
Ekranların medya patronları arasındaki yerini geçtiğimiz yıllarda alan Acun Ilıcalı, hayata geçirdiği yapımların ilgi çekiciliği sayesinde her geçen gün daha çok konuşulur hale geldi. Özel yaşamıyla da kariyeri kadar sık konuşulan Acun Ilıcalı’nın evlilikleri de sık sık gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı’nın yaptığı bir paylaşım ise oldukça ilgi çekti. İşte detaylar...
Ekranların medya patronları arasındaki yerini geçtiğimiz yıllarda alan Acun Ilıcalı, hayata geçirdiği yapımların ilgi çekiciliği sayesinde her geçen gün daha çok konuşulur hale geldi. Özel yaşamıyla da kariyeri kadar sık konuşulan Acun Ilıcalı’nın evlilikleri de sık sık gündem olmaya başladı. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı’nın yaptığı bir paylaşım ise, ünlü medya patronunun ilk eşini akıllara getirdi. Peki, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi kim? Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ ne iş yapıyor, kimdir? Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ neden ayrıldı? İşte, detaylar…
11 Ağu 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.