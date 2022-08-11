Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor…
TV8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyenlerinin karşısına çıkan Masterchef Türkiye 2022 yarışmasıyla ilgili ne sosyal medya ne de magazin gündeminin olaysız geçtiği bir gün dahi olmuyor. Şimdi de şefler arasındaki atışma ortalığı birbirine kattı. Hep sevecen haliyle ekranlarda gördüğümüz Somer Şef, Danilo Şefe karşı kendini daha fazla tutamadı ve hakaret etti. Milyonluk takipçisi olan hesabından yaptığı bu paylaşımaysa Danilo Zanna’dan cevap gecikmedi. Peki, nedir bu “Ayı” meselesi?
Dünyaca ünlü yarışma Masterchef Türkiye 2022 her bölüme hatta her güne yeni yeni olaylarla başlıyor. Ne magazin ne de sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmeyen yarışmacı ve jüri üyeleri bu sefer çok farklı şekilde ortaya çıktı. Jüri üyesi Somer Şef, Danilo Zanna’ya “Ayı” deyince olanlar oldu. Peki, bu konu nereden açıldı?Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.