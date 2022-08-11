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11 Ağu 2022 - 16:43

Somer Şef, Danilo Zanna’ya Öyle Bir Şey Dedi Ki… Milyonlarca Kişi Anbean O Anları Gördü; “Resmen Rezil Oldu!” Sosyal Medya Zangır Zangır Titriyor…

TV8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyenlerinin karşısına çıkan Masterchef Türkiye 2022 yarışmasıyla ilgili ne sosyal medya ne de magazin gündeminin olaysız geçtiği bir gün dahi olmuyor. Şimdi de şefler arasındaki atışma ortalığı birbirine kattı. Hep sevecen haliyle ekranlarda gördüğümüz Somer Şef, Danilo Şefe karşı kendini daha fazla tutamadı ve hakaret etti. Milyonluk takipçisi olan hesabından yaptığı bu paylaşımaysa Danilo Zanna’dan cevap gecikmedi. Peki, nedir bu “Ayı” meselesi?