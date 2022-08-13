Hangi Dizi Ne Zaman Başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu Yeni Sezon Tarihleri Belli Oldu...
Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla beraber, ekranlarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni yapımlar hazırlayacak oldukları gibi güçlü yapımlarını da devam ettirecek olan kanallar, dizilerin sezon tarihlerini de yavaş yavaş açıklar hale geldi. İşte dizi dünyasından son detaylar ve gelişmeler...
Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla beraber, ekranlarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni yapımlar hazırlayacak oldukları gibi güçlü yapımlarını da devam ettirecek olan kanallar, dizilerin sezon tarihlerini de yavaş yavaş açıklar hale geldi. Bu hafta yeni sezon tarihi netleşen diziler ise; Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik ve Alparslan Büyük Selçuklu dizileri oldu. Peki, hangi dizi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
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13 Ağu 2022 - 10:29 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.