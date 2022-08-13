Hangi Dizi Ne Zaman Başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu Yeni Sezon Tarihleri Belli Oldu...

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla beraber, ekranlarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni yapımlar hazırlayacak oldukları gibi güçlü yapımlarını da devam ettirecek olan kanallar, dizilerin sezon tarihlerini de yavaş yavaş açıklar hale geldi. Bu hafta yeni sezon tarihi netleşen diziler ise; Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik ve Alparslan Büyük Selçuklu dizileri oldu. Peki, hangi dizi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

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