- 13 Ağu 2022 - 10:29 G: 13 Ağu 2022 - 10:35

Hangi Dizi Ne Zaman Başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu Yeni Sezon Tarihleri Belli Oldu...

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla beraber, ekranlarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni yapımlar hazırlayacak oldukları gibi güçlü yapımlarını da devam ettirecek olan kanallar, dizilerin sezon tarihlerini de yavaş yavaş açıklar hale geldi. İşte dizi dünyasından son detaylar ve gelişmeler...

Yaz sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla beraber, ekranlarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni yapımlar hazırlayacak oldukları gibi güçlü yapımlarını da devam ettirecek olan kanallar, dizilerin sezon tarihlerini de yavaş yavaş açıklar hale geldi. Bu hafta yeni sezon tarihi netleşen diziler ise; Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik ve Alparslan Büyük Selçuklu dizileri oldu. Peki, hangi dizi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız, Yargı, Kuruluş Osman, İyilik, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihleri belli mi, ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 Ağu 2022 - 10:29 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
EDHO ve Teşkilat Yapımcısı Kararını Verdi! Alparslan Çakırbeyli ve Memati Baş Artık Omuz Omuza Çalışacaklar! Kanal “Okey” Deyince… mask
EDHO ve Teşkilat Yapımcısı Kararını Verdi! Alparslan Çakırbeyli ve Memati Baş Artık Omuz Omuza Çalışacaklar! Kanal “Okey” Deyince…
Yargı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Yargı Dizisi 2022 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yargı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Yargı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Yargı Dizisi 2022 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? Yargı Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
Camdaki Kız Dizisinde Şok Veda! Burcu Biricik (Nalan) Gidiyor Yerine O İsimle Anlaştılar; Kanal D Cephesinde Bombalar Patlıyor! Seyirci Final İstese Yeri…  mask
Camdaki Kız Dizisinde Şok Veda! Burcu Biricik (Nalan) Gidiyor Yerine O İsimle Anlaştılar; Kanal D Cephesinde Bombalar Patlıyor! Seyirci Final İstese Yeri… 
Gönül Dağı Dizisinden Bomba Haber Geldi! Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Hazal Çağlar… Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… mask
Gönül Dağı Dizisinden Bomba Haber Geldi! Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Hazal Çağlar… Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu…
Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Finalinin Arkasından Kıyamet Çıktı! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Komple İşsiz Kaldı! Meğer… mask
Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Finalinin Arkasından Kıyamet Çıktı! Yönetmen, Senarist, Yapımcı, Oyuncular Komple İşsiz Kaldı! Meğer…
Show TV “Çukur 2” Dizisinin Devamı Geliyor! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak! mask
Show TV “Çukur 2” Dizisinin Devamı Geliyor! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak!
O Kız Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? O Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte O Kız Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…Meğer Erkan Petekkaya! mask
O Kız Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? O Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte O Kız Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…Meğer Erkan Petekkaya!
Duy Beni Dizisi Kökten Bitti; Yayından Kaldırılıyor! Yapımcının Eli Kolu Bağlandı, O Sahneden Sonra Toplanır Yanı Kalmadı! Önce Taciz, Şimdiyse Bu… mask
Duy Beni Dizisi Kökten Bitti; Yayından Kaldırılıyor! Yapımcının Eli Kolu Bağlandı, O Sahneden Sonra Toplanır Yanı Kalmadı! Önce Taciz, Şimdiyse Bu…
Arka Sokaklar Dizisinden Beyin Yakan Haber! Şevket Çoruh’u Çıkarıp Yerine Öyle İsimleri Getirdiler Ki… 17. Sezon Yeni oyuncular ve yeni karakterler tek tek belli oldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Beyin Yakan Haber! Şevket Çoruh’u Çıkarıp Yerine Öyle İsimleri Getirdiler Ki… 17. Sezon Yeni oyuncular ve yeni karakterler tek tek belli oldu!
Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Arka Sokaklar Dizisi 17. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı? mask
Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Arka Sokaklar Dizisi 17. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Tarihi Açıklandı Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan Kocası İçin Bunu da Yaptı! Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! Kabul Edilir Gibi Değil, 37 Santimden Sonra… “Seda Ne Yapıyorsun!” mask
Seda Sayan Kocası İçin Bunu da Yaptı! Oğulcan Engin Delirmesinde Ne Yapsın! Kabul Edilir Gibi Değil, 37 Santimden Sonra… “Seda Ne Yapıyorsun!”
Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya Dev Zam! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 13 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi… mask
Kredi Çekecekler Dikkat! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank Kuveyt Türk, Finansbank, Güncel Kredi Faiz Oranları Belli Oldu! İşte İhtiyaç, Ev ve Araba Kredi…
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor! mask
Masterchef Fatma Nur İçin Son Dakika Kararı! Asıl Kadrodan Çıkarıldı; Acun “Hadi Sen Evine! Uğraşamayız!” Deyince… Şefler “Kurtulduk” Diyor!
Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor? mask
Bankalar Emeklilere Ne Kadar Promosyon Veriyor? TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Emekli Promosyon Ne Kadar? Banka Promosyon Ödemesi Ne Zaman Bitiyor?
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Yağız Özçelik Kimdir? Yağız Özçelik Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yağız Özçelik Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL