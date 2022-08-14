- 14 Ağu 2022 - 11:57 G: 14 Ağu 2022 - 12:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol Dekolteden Vazgeçmiyor! İç Çamaşırsız, Tek Omuzlu Elbisesi Fırtınaları Çıkardı! “İkinci Çocuktan Sonra Sana Bir Haller Oldu!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, dekolteli paylaşımlardan vazgeçmek nedir bilmiyor! İç çamaşırsız, tek omuzlu elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estiren Buse Varol’a takipçileri ise “İkinci çocuktan sonra sana bir haller oldu” yorumlarında bulundular! İşte milyonları alt üst eden paylaşım…

Eliz’in doğumundan hemen sonra Buse Varol, almış olduğu fazla kilolardan kurtulmak adına; bölgesel incelme işlemi yaptırmış ve buzla yağlarını kırdırmıştı. Tüm bir kış boyunca fiziğine çok dikkat eden Buse Varol, yaz sezonuna bomba gibi girmişti. Varol’un çekici görüntüsü, kıyafetlerinde değişiklere neden olmuştu. Peki, Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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14 Ağu 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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