Alişan’ın Eşi Buse Varol Dekolteden Vazgeçmiyor! İç Çamaşırsız, Tek Omuzlu Elbisesi Fırtınaları Çıkardı! “İkinci Çocuktan Sonra Sana Bir Haller Oldu!”

Eliz’in doğumundan hemen sonra Buse Varol, almış olduğu fazla kilolardan kurtulmak adına; bölgesel incelme işlemi yaptırmış ve buzla yağlarını kırdırmıştı. Tüm bir kış boyunca fiziğine çok dikkat eden Buse Varol, yaz sezonuna bomba gibi girmişti. Varol’un çekici görüntüsü, kıyafetlerinde değişiklere neden olmuştu. Peki, Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!