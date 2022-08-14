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14 Ağu 2022 - 15:55

Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri haline gelmiş olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’ın değişimi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Adeta estetik harikası olan Peşin Zaman’ın son hali öyle böyle değil! Danilo Zanna’yla geçtiğimiz yıl aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman’ın Danilo Zanna’nın kalbinde taht sahibi olduğu konuşuluyordu ama olanlar oldu! Peki, Pelin Zaman nasıl bir değişim yaşadı?