Masterchef Pelin Estetik Harikası Oldu Çıktı! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri haline gelmiş olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’ın değişimi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Adeta estetik harikası olan Peşin Zaman’ın son hali öyle böyle değil! Danilo Zanna’yla geçtiğimiz yıl aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman’ın Danilo Zanna’nın kalbinde taht sahibi olduğu konuşuluyordu ama olanlar oldu! Peki, Pelin Zaman nasıl bir değişim yaşadı?
Masterchef yarışmasına kabin memurluğunu bırakarak katılan Pelin Zaman, dünya üzerinden yapılan yemeklerin birçoğunu yaptığını dile getirmişti. Masterchef 2021 yarışmasına yedeklerden katılan ve adeta fırtınalar estiren Pelin Zaman’ın güzelliği ise gözlerden kaçmıyordu. Masmavi gözleri, biçimli surat yapısıyla milyonları kendisine hayran bırakan Pelin Zaman, son haliyle şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.