- 15 Ağu 2022 - 15:03

Tarım Kredi Market İndirimlerini Görenler Gözlerine İnanamadı! Yüzde 35 Düştü! Tuvalet Kağıdı 31 Lira, Ayçiçek Yağı 33 Lira, Un 11 Lira, Şeker 22 Lira Oldu! Raflar Boşalıyor!

Marketler arasındaki savaşa, Tarım Kredi Market’te krallar gibi indirim yaparak katıldı! Tuvalet kağıdını 31 liraya, Ayçiçek yağını 33 liraya, unu sadece 11 liraya ve evlerin olmazsa olmazı olan şekeri sadece 22 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, sadece bununla da kalmadı! İşte rafların bomboş kalmasını sağlayan o muhteşem indirim…

Her hafta farklı kategorilerde indirimler yapan Tarım Kredi Market, yeni haftaya yeni indirimlerle giriş yaptı. Tarım Kredi Market’in indirimi kaçırmak istemeyen vatandaşlara özel olarak hazırladığımız bu makale üzerinden görsellere bakarak hangi üründe ne kadar indirim var görebilirsiniz! Tuvalet kağıdından tavuğa kadar müşterisini düşünerek indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ağu 2022 - 15:03 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar! mask
Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
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MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
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Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytin Fiyatları Düştü! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten! mask
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
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Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!

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