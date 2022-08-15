Tarım Kredi Market İndirimlerini Görenler Gözlerine İnanamadı! Yüzde 35 Düştü! Tuvalet Kağıdı 31 Lira, Ayçiçek Yağı 33 Lira, Un 11 Lira, Şeker 22 Lira Oldu! Raflar Boşalıyor!

Her hafta farklı kategorilerde indirimler yapan Tarım Kredi Market, yeni haftaya yeni indirimlerle giriş yaptı. Tarım Kredi Market’in indirimi kaçırmak istemeyen vatandaşlara özel olarak hazırladığımız bu makale üzerinden görsellere bakarak hangi üründe ne kadar indirim var görebilirsiniz! Tuvalet kağıdından tavuğa kadar müşterisini düşünerek indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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