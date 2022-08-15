Tarım Kredi Market İndirimlerini Görenler Gözlerine İnanamadı! Yüzde 35 Düştü! Tuvalet Kağıdı 31 Lira, Ayçiçek Yağı 33 Lira, Un 11 Lira, Şeker 22 Lira Oldu! Raflar Boşalıyor!
Marketler arasındaki savaşa, Tarım Kredi Market’te krallar gibi indirim yaparak katıldı! Tuvalet kağıdını 31 liraya, Ayçiçek yağını 33 liraya, unu sadece 11 liraya ve evlerin olmazsa olmazı olan şekeri sadece 22 liraya satışa çıkaran Tarım Kredi Market, sadece bununla da kalmadı! İşte rafların bomboş kalmasını sağlayan o muhteşem indirim…
Her hafta farklı kategorilerde indirimler yapan Tarım Kredi Market, yeni haftaya yeni indirimlerle giriş yaptı. Tarım Kredi Market’in indirimi kaçırmak istemeyen vatandaşlara özel olarak hazırladığımız bu makale üzerinden görsellere bakarak hangi üründe ne kadar indirim var görebilirsiniz! Tuvalet kağıdından tavuğa kadar müşterisini düşünerek indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.