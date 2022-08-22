Müge Anlı’dan Bomba Son Dakika Açıklaması Geldi! Stüdyoda İşler Birbirine Girmişti; ATV Zorunlu Gecikme Kararı Vermişti… İşin Perde Arkası Aralandı! Meğer…
“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı’dan bomba son dakika açıklaması geldi. Stüdyoda işlerin karışmasıyla birlikte; ATV zorunlu gecikme kararı vermişti ki, sonunda gerçekler ortaya çıktı! İşin perde arkasının aralanmasının ardından; sosyal medya sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı faili meçhul cinayetler, kayıp ve kaçırılmalarla gündemden düşmek nedir bilmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu güne kadar 300’den fazla cinayetin çözülmesinde etkin rol almıştı. Programının sezon finali vermesiyle birlikte Müge Anlı, kafa tatile çıkmıştı. Yeni sezonu 29 Ağustos’ta başlayacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve iddialara göre program ertelenme kararı almıştı. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi ve gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.