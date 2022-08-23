- 23 Ağu 2022 - 15:09 G: 23 Ağu 2022 - 15:15

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Boşanma Tarihi Ortaya Çıktı! Aileler Devrede; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! Reklam Aşkı Patlak Verdi!

Düğün için gün saymaya başlamış olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturmadan önce ne zaman boşanacağı konuşulmaya başlandı. Boşanma tarihi veren ünlü isimlerden biri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evlilik kararını değerlendirdi. O ismin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti hakkında bu kadar net konuşması ise, herkesi şaşırttı. İşte evlenmeden ayrılmaları gündemde olan çift ile ilgili son detaylar...

Düğün için gün saymaya başlamış olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturmadan önce ne zaman boşanacağı konuşulmaya başlandı. Boşanma tarihi veren ünlü isimlerden biri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin evlilik kararını değerlendirdi. O ismin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti hakkında bu kadar net konuşması ise, herkesi şaşırttı! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ne zaman evleniyor? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, boşanacak mı, ne zaman boşanacak? İşte, detaylar…

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23 Ağu 2022 - 15:09 - Magazin

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Boşanma Tarihi Ortaya Çıktı! Aileler Devrede; Böylesi Daha Önce Hiç Yaşanmadı! Reklam Aşkı Patlak Verdi! mask
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