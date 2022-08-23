- 23 Ağu 2022 - 21:35

Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor?

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların dikkatlerini üzerine çeken Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir’e verdiği cevapla koca bir kaosun başlamasına neden olan Hande Erçel, saç baş kavga için kolları sıvadı! Tek bir gelir belgesiyle her şeyi ispatlayan Hande Erçel, o isimleri ezdi geçti! İşte merak edilenler…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ününe ün katan Hande Erçel, Disney Plus’un marka yüzü olmuştu. Disney Plus’ta yer alacak olan bir dizide oynaması durumunda en az 200 bin dolar kazanacağı iddia edilen Hande Erçel’in Temmuz sonuna kadar elde ettiği gelir ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Ağu 2022 - 21:35 Antalya- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden… mask
Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden…
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten Diskalifiye Haberi! Acun Ilıcalı “İpini Kesin, Gözüm Görmesin!” Dedi! Yakında Evine Sessiz Sedasız Gönderilir! “Rezillik!” mask
Masterchef Yarışmasından Tüyler Ürperten Diskalifiye Haberi! Acun Ilıcalı “İpini Kesin, Gözüm Görmesin!” Dedi! Yakında Evine Sessiz Sedasız Gönderilir! “Rezillik!”
Burcu Özberk’ten Üstsüz Şok Paylaşım! “Hiç Utanma, Arlanma Kalmadı!” Şezlongun Üzerinde Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Tepkiler Arka Arkaya… mask
Burcu Özberk’ten Üstsüz Şok Paylaşım! “Hiç Utanma, Arlanma Kalmadı!” Şezlongun Üzerinde Öyle Pozlar Paylaştı Ki, Tepkiler Arka Arkaya…
Gönül Dağı Dilek FOX TV’ye Transfer Oldu! Dilek Karakterinden Sonra Milyonlar “İllallah” Edecek!” Senaryo Çoktan Eline Ulaştı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dilek FOX TV’ye Transfer Oldu! Dilek Karakterinden Sonra Milyonlar “İllallah” Edecek!” Senaryo Çoktan Eline Ulaştı! Neler Oluyor?
Survivor Sude Burcu En Sonunda Bunu da Yaptı! Minicik Eteği ve Bikinisiyle… “Azıcık Daha Kısa Olsa Her Şeyin Ortada!” O Paylaşım… mask
Survivor Sude Burcu En Sonunda Bunu da Yaptı! Minicik Eteği ve Bikinisiyle… “Azıcık Daha Kısa Olsa Her Şeyin Ortada!” O Paylaşım…
Masterchef Yarışmasında İlk Takım Oyunu İfşa Oldu! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Acun Medya’dan 54. İfşa Gelince Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Yarışmasında İlk Takım Oyunu İfşa Oldu! Kırmızı Takım Mı, Mavi Takım Mı? Acun Medya’dan 54. İfşa Gelince Ortalık Karıştı!
Survivor Panorama Yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Alev Alev Yaktı! Arkasına Soğuk Denizi Aldı, Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Vay Fıstık!” mask
Survivor Panorama Yorumcusu Hakan Hatipoğlu’nun Eşi Alev Alev Yaktı! Arkasına Soğuk Denizi Aldı, Güzelliğiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Vay Fıstık!”
Fahriye Evcen’in Siyah Bikinisi Ortalığı Kasıp Kavurdu! İkiz Bebek Müjdesinden Sonra Paylaşımlara “Alevler” Yağdı! “Annelik Çok Güzelleştirdi!” Hayran Bıraktı… mask
Fahriye Evcen’in Siyah Bikinisi Ortalığı Kasıp Kavurdu! İkiz Bebek Müjdesinden Sonra Paylaşımlara “Alevler” Yağdı! “Annelik Çok Güzelleştirdi!” Hayran Bıraktı…
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Cemile’si Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Veysel Görse Seni Anında Boşar!” Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları Kaderleri Değiştirdi; Oyunlar Açığa Çıktı! Böylesi 100 Yılda Bir Yaşanır! Altın Almaya Giden Eli Boş Çıkıyor! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şefin Cimriliği Ortalığı Kasıp Kavurdu! Şekilden Şekle Girdi; Sosyal Medya Bunu Konuşmaya Başladı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer…  mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızlatan Haber! Böbrekleri iflas etti... Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Sadece İki Ay Önce Olanlar Olmuş! Meğer… 
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı! mask
Bakanı Açıkladı! EYT İle İlgili Formüller Belli! Kanunun Açıklanma Tarihi İse EYT Mağdurlarını Heyecanlandırdı!
Saçları ve Teni En Güzel Kokan Burçlar Belli Oldu! Başınız Dönebilir! İşte Kokusuyla Etkisi Altına Alan O Burçlar... mask
Saçları ve Teni En Güzel Kokan Burçlar Belli Oldu! Başınız Dönebilir! İşte Kokusuyla Etkisi Altına Alan O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL