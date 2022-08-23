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23 Ağu 2022 - 21:35

Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor?

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların dikkatlerini üzerine çeken Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir’e verdiği cevapla koca bir kaosun başlamasına neden olan Hande Erçel, saç baş kavga için kolları sıvadı! Tek bir gelir belgesiyle her şeyi ispatlayan Hande Erçel, o isimleri ezdi geçti! İşte merak edilenler…