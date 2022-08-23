Hande Erçel; Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya’ya Cevabını Verdi! Kaosa Hazır Olun; Bu Olaydan Sonra Saç Baş Kavga Edilebilir! Neler Oluyor?
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların dikkatlerini üzerine çeken Hande Erçel, gündeme bomba gibi düştü! Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir’e verdiği cevapla koca bir kaosun başlamasına neden olan Hande Erçel, saç baş kavga için kolları sıvadı! Tek bir gelir belgesiyle her şeyi ispatlayan Hande Erçel, o isimleri ezdi geçti! İşte merak edilenler…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ününe ün katan Hande Erçel, Disney Plus’un marka yüzü olmuştu. Disney Plus’ta yer alacak olan bir dizide oynaması durumunda en az 200 bin dolar kazanacağı iddia edilen Hande Erçel’in Temmuz sonuna kadar elde ettiği gelir ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.