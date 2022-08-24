Demet Özdemir Minicik, İç Çamaşırsız Pozlar! Düğüne İki Gün Kala “Ben Buyum Kabul Edersen” Dedi! Aldatma ve İhanet İddialarından Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, minicik ve iç çamaşırsız pozlarıyla gündemi salladı geçti! Düğüne iki gün kala çekici pozlar paylaşan Demet Özdemir’in bu pozları hayranları tarafından “Ben buyum kabul edersen” yorumlandı! Aldatma ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Oğuzhan Koç’un yıllar önceki ilişkisi olan Zeynep Koçak, sosyal medyada aldatıldığına dair yorumlarda bulununca Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sevenleri şok olmuştu. Düğüne günler kala böyle bir paylaşımda bulunan Koçak, daha sonra özür dilemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.