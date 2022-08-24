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24 Ağu 2022 - 21:47

Demet Özdemir Minicik, İç Çamaşırsız Pozlar! Düğüne İki Gün Kala “Ben Buyum Kabul Edersen” Dedi! Aldatma ve İhanet İddialarından Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, minicik ve iç çamaşırsız pozlarıyla gündemi salladı geçti! Düğüne iki gün kala çekici pozlar paylaşan Demet Özdemir’in bu pozları hayranları tarafından “Ben buyum kabul edersen” yorumlandı! Aldatma ve ihanet iddialarıyla gündeme gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…