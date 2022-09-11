Bir süre sonra 2022 – 2023 eğitim ve öğretim senesi başlayacakken, okullardan velilere her yerde okul hazırlıkları başladı. Özellikle çocuklarını servis ile okula gönderen veliler ise, artan akaryakıt fiyatlarından servislerin nasıl etkilendiğini merak etmeye başladı.

Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantıları servis ücretlerini gündeme almaya başlamışken, Ankara’dan da velilere bir haber geldi. Peki, Ankara okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 Ankara’da okul servis ücretlerine kaç TL zam geldi? 0-5 km, 5-10 km, 10-15 km mesafe ücret tarifesi kaç lira? İşte, detaylar…

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