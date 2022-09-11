Ankara Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Oldu? 2022-2023 Ankara'da Okul Servis Ücretlerine Kaç TL Zam Geldi? 0-5 Km, 5-10 Km, 10-15 Km Mesafe Ücret Tarifesi Kaç Lira?
Bir süre sonra 2022 – 2023 eğitim ve öğretim senesi başlayacakken, okullardan velilere her yerde okul hazırlıkları başladı. Özellikle çocuklarını servis ile okula gönderen veliler ise, artan akaryakıt fiyatlarından servislerin nasıl etkilendiğini merak etmeye başladı. Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantıları servis ücretlerini gündeme almaya başlamışken yapılacak zamla ilgili detaylar haberimizde..
Bir süre sonra 2022 – 2023 eğitim ve öğretim senesi başlayacakken, okullardan velilere her yerde okul hazırlıkları başladı. Özellikle çocuklarını servis ile okula gönderen veliler ise, artan akaryakıt fiyatlarından servislerin nasıl etkilendiğini merak etmeye başladı.
Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantıları servis ücretlerini gündeme almaya başlamışken, Ankara’dan da velilere bir haber geldi. Peki, Ankara okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2022-2023 Ankara’da okul servis ücretlerine kaç TL zam geldi? 0-5 km, 5-10 km, 10-15 km mesafe ücret tarifesi kaç lira? İşte, detaylar…
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11 Eyl 2022 - 22:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.