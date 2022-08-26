- 26 Ağu 2022 - 13:11 G: 26 Ağu 2022 - 13:19

Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler…

Beyaz TV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan bomba bir para krizi çıktı! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin kabusu yaşadığına dair yorumlar yapılırken, Söylemezsem Olmaz’ın yayından kaldırılabileceğine dair iddialar sosyal medyayı salladı! Neler oldu neler…

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından sunulan Söylemezsem Olmaz programı, geçtiğimiz aylarda kısa bir ara vermişti. Sunucular ise soluğu tatilde almış ve keyiflerini almıştı. Rakip programların birçoğu ekranlara gelmeye hazırlanırken; Söylemezsem Olmaz’dan ise bir yeşil ışık beklenmişti ama para krizinin yaşandığına dair iddialar gündeme geldi! Peki, Söylemezsem Olmaz’da neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Ağu 2022 - 13:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…” mask
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi… mask
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer… mask
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde… mask
Esra Erol’dan Son Dakika Açıklaması! ATV İmzasını Attı; Sosyal Medya Sallandı! Tansiyonlar Yükseldikçe Yükseldi! Müge Anlı Şok İçerisinde…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor…
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Caner Topçu Yaşıyla Farkını Ortaya Koydu! Partneri Rabia Soytürk’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklatıyor! mask
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Caner Topçu Yaşıyla Farkını Ortaya Koydu! Partneri Rabia Soytürk’le Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklatıyor!
Masterchef Yarışmacıları Birbirlerine Girdiler! Şefler Araya Girmese Yumruk Yumruğa Kavga Kopacaktı; Somer Şef Resmen Vurdu Gol Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmacıları Birbirlerine Girdiler! Şefler Araya Girmese Yumruk Yumruğa Kavga Kopacaktı; Somer Şef Resmen Vurdu Gol Oldu! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Sütyensiz Paylaşım! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Göğüs Altı Dekoltesiyle Yeri Yerinden Oynattı! Alev Alev… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Sütyensiz Paylaşım! “Her Şeyin Ortada Bacım!” Göğüs Altı Dekoltesiyle Yeri Yerinden Oynattı! Alev Alev…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…” mask
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”
Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin 2. Çocuklarının Cinsiyeti Belli Oldu! İkiz Bebek Deniyordu Ama Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer…
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi… mask
Çocuktan Al Haberi Programının Nisan’ı Artık Bambaşka Birisi! “Ne Olmuş Sana Böyle!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Değişimi…
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer… mask
Hilal Altınbilek’le Ayrılan Metin Hara’nın Yaşını Duyunca Küçük Dilinizi Yutacaksınız! Aralarındaki Yaş Farkı Resmen Bir Uçurum! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL