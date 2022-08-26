Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Beyaz TV ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan bomba bir para krizi çıktı! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin kabusu yaşadığına dair yorumlar yapılırken, Söylemezsem Olmaz’ın yayından kaldırılabileceğine dair iddialar sosyal medyayı salladı! Neler oldu neler…
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından sunulan Söylemezsem Olmaz programı, geçtiğimiz aylarda kısa bir ara vermişti. Sunucular ise soluğu tatilde almış ve keyiflerini almıştı. Rakip programların birçoğu ekranlara gelmeye hazırlanırken; Söylemezsem Olmaz’dan ise bir yeşil ışık beklenmişti ama para krizinin yaşandığına dair iddialar gündeme geldi! Peki, Söylemezsem Olmaz’da neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.