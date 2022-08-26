Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler…

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından sunulan Söylemezsem Olmaz programı, geçtiğimiz aylarda kısa bir ara vermişti. Sunucular ise soluğu tatilde almış ve keyiflerini almıştı. Rakip programların birçoğu ekranlara gelmeye hazırlanırken; Söylemezsem Olmaz’dan ise bir yeşil ışık beklenmişti ama para krizinin yaşandığına dair iddialar gündeme geldi! Peki, Söylemezsem Olmaz’da neler oluyor?

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