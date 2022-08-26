- 26 Ağu 2022 - 14:27 G: 26 Ağu 2022 - 14:35

FOX TV’den Kan Donduran, Dehşete Düşüren “İyilik” Kararı! Ne Ekip Toplandı, Ne Senaryolar Hazır… Başlamadan Bitebilir! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik için bomba bir karar çıktı! Kan donduran ve dehşete düşüren bu durum; sonrasında ne ekibin toplandığı ne de yeni sezon için senaryoların hazır olduğu görüldü! Başlamadan bitebileceğine dair yorumlar alan İyilik dizisi, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Serra Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, Haziran ayının ikinci haftasında ekranlara veda etmişti. Dizinin sezon finalinde Neslihan, Murat’ı affetmiş ve evliklerine ikinci bir şans vermişti. Bunun üzerine bir kutlama yapan Neslihan ve Murat’ın bu tatlı anları ise Damla bozmuştu. Neslihan’ın tıpatıp aynısı olarak eve giren Damla, Neslihan’a kendisini göstermişti. Neslihan ise anında arkasından gitmişti. Çok geçmeden Neslihan’ın kızı, Damla ya da Neslihan’ı kanlar içerisinde görünce çığlığı basmıştı! Kimin öldüğü büyük bir merak konusuyken, gelen FOX TV kararı herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Ağu 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Başrollerinde Kimler Var? İşte ATV’nin İddialı Dizisi Bir Küçük Gün Işığı Hakkında Tüm Bilgiler… mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Başrollerinde Kimler Var? İşte ATV’nin İddialı Dizisi Bir Küçük Gün Işığı Hakkında Tüm Bilgiler…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ı Tehdit Eden Kişi Ortaya Çıktı! Ne Feride, Ne Muzo, Ne Sedat… Sosyal Medya Sadece Bu 2 Saniyeyi Konuşuyor…
Gönül Dağı Dilek Diziye Giriş Yaptı! Taner’in Partneri Belli Olmayınca; Yapımcı “Yapacak Bir Şey Kalmadı!” Dedi! 3. Sezona Öyle Bir Şekilde Girecek Ki… mask
Gönül Dağı Dilek Diziye Giriş Yaptı! Taner’in Partneri Belli Olmayınca; Yapımcı “Yapacak Bir Şey Kalmadı!” Dedi! 3. Sezona Öyle Bir Şekilde Girecek Ki…
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Kaleme Alındı! Milyonlar Göbek Atıyor; Böyle Bir Şey Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Neler Olacak Neler… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Kaleme Alındı! Milyonlar Göbek Atıyor; Böyle Bir Şey Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Neler Olacak Neler…
Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak… mask
Baba Dizisine Bomba İsim Giriş Yaptı! Artık Ne Büşra’ya Gerek Var Ne de Elif’e… İmzalar Atıldı; Ortalık Sallanacak…
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… Meğer Berk Oktay, Seray Kaya! mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… Meğer Berk Oktay, Seray Kaya!
Ezel Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Kararı Açıklandı; Tek Bir Görsel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Kenan İmirzalıoğlu Detayı Seyircileri Çılgına Çevirdi! mask
Ezel Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kanal Kararı Açıklandı; Tek Bir Görsel Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Kenan İmirzalıoğlu Detayı Seyircileri Çılgına Çevirdi!
Kardeşlerim Dizisinde Asiye Krizi! Seyircinin Midesi Bulanmaya Başladı; Öyle Bir Sahne Ekranlara Taşındaki Ki… “Bıktık, Usandık! Temcit Pilavı Gibi Isıtıp Isıtıp…” mask
Kardeşlerim Dizisinde Asiye Krizi! Seyircinin Midesi Bulanmaya Başladı; Öyle Bir Sahne Ekranlara Taşındaki Ki… “Bıktık, Usandık! Temcit Pilavı Gibi Isıtıp Isıtıp…”
Gönül Dağı Dizisi Asuman’ın Hamileliği Ortaya Çıktı! Ramazan Tir Tir Titreyecek; Bebeklerinin Cinsiyeti Bile Belli Oldu! Seyirciler Dumur Olacak… mask
Gönül Dağı Dizisi Asuman’ın Hamileliği Ortaya Çıktı! Ramazan Tir Tir Titreyecek; Bebeklerinin Cinsiyeti Bile Belli Oldu! Seyirciler Dumur Olacak…
Tozluyaka Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Tozluyaka Hangi Kanalda Yayınlanıyor? mask
Tozluyaka Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Tozluyaka Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’in 50 Bin Liralık Ödülünü Kazanan İsim İfşa Oldu! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı; Cebine Serveti Doldurdu! MasterClass’ın Sahibi… mask
Masterchef’in 50 Bin Liralık Ödülünü Kazanan İsim İfşa Oldu! Şampiyon Olmasına Gerek Kalmadı; Cebine Serveti Doldurdu! MasterClass’ın Sahibi…
Songül Karlı’nın İç Çamaşırsız Yatak Pozu Başları Döndürdü! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?” Oğlu Bu Paylaşımdan Sonra Zıplayabilir! Yaktı, Yıktı… mask
Songül Karlı’nın İç Çamaşırsız Yatak Pozu Başları Döndürdü! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?” Oğlu Bu Paylaşımdan Sonra Zıplayabilir! Yaktı, Yıktı…
İhtiyaç Sahibi Ailelere Müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Tamı Tamına 7.200 TL Yardım! Yardımdan Kimler Yararlanabilir? İşte Başvuru Detayları! mask
İhtiyaç Sahibi Ailelere Müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Tamı Tamına 7.200 TL Yardım! Yardımdan Kimler Yararlanabilir? İşte Başvuru Detayları!
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…” mask
İbrahim Tatlıses Kazadan Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! Tekerlekli Sandalyeyle… “Allah Bitti Demeden…”
Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Söylemezsem Olmaz’da Bomba Para Krizi! Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali Kabusu Yaşıyorlar; Yayından Kaldırılması An Meselesi! Neler Oldu Neler…
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Duy Beni Dizisinin Leyla’sı Bakın Nereli Çıktı! Helin Kandemir’in Memleketini Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL