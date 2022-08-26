FOX TV’den Kan Donduran, Dehşete Düşüren “İyilik” Kararı! Ne Ekip Toplandı, Ne Senaryolar Hazır… Başlamadan Bitebilir! Neler Oluyor?

Başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Serra Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, Haziran ayının ikinci haftasında ekranlara veda etmişti. Dizinin sezon finalinde Neslihan, Murat’ı affetmiş ve evliklerine ikinci bir şans vermişti. Bunun üzerine bir kutlama yapan Neslihan ve Murat’ın bu tatlı anları ise Damla bozmuştu. Neslihan’ın tıpatıp aynısı olarak eve giren Damla, Neslihan’a kendisini göstermişti. Neslihan ise anında arkasından gitmişti. Çok geçmeden Neslihan’ın kızı, Damla ya da Neslihan’ı kanlar içerisinde görünce çığlığı basmıştı! Kimin öldüğü büyük bir merak konusuyken, gelen FOX TV kararı herkesi şok etti! İşte merak edilenler…

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