FOX TV’den Kan Donduran, Dehşete Düşüren “İyilik” Kararı! Ne Ekip Toplandı, Ne Senaryolar Hazır… Başlamadan Bitebilir! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik için bomba bir karar çıktı! Kan donduran ve dehşete düşüren bu durum; sonrasında ne ekibin toplandığı ne de yeni sezon için senaryoların hazır olduğu görüldü! Başlamadan bitebileceğine dair yorumlar alan İyilik dizisi, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Serra Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, Haziran ayının ikinci haftasında ekranlara veda etmişti. Dizinin sezon finalinde Neslihan, Murat’ı affetmiş ve evliklerine ikinci bir şans vermişti. Bunun üzerine bir kutlama yapan Neslihan ve Murat’ın bu tatlı anları ise Damla bozmuştu. Neslihan’ın tıpatıp aynısı olarak eve giren Damla, Neslihan’a kendisini göstermişti. Neslihan ise anında arkasından gitmişti. Çok geçmeden Neslihan’ın kızı, Damla ya da Neslihan’ı kanlar içerisinde görünce çığlığı basmıştı! Kimin öldüğü büyük bir merak konusuyken, gelen FOX TV kararı herkesi şok etti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.