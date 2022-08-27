Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Ağu 2022 - 21:40

Songül Karlı Düğünü Çekici Dansıyla Birbirine Kattı! Gelini Unutturdu; Herkes Kilitlenip Onu İzledi! “Yangın Çıkarmışız Yine Songül’üm!” Neler Oluyor?

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Songül Karlı, yine gündemi sallayıp geçti! Düğünü, çekici dansıyla birbirine kattı! Gelini unutturan, Songül Karlı, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle akılları başlardan aldı! Düğüne katılanların kilitlenip izlediği Songül Karlı’ya hayranları ise “Yangın çıkarmışız yine Songül’üm” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…