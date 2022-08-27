Songül Karlı Düğünü Çekici Dansıyla Birbirine Kattı! Gelini Unutturdu; Herkes Kilitlenip Onu İzledi! “Yangın Çıkarmışız Yine Songül’üm!” Neler Oluyor?
Şarkılarıyla kulakların pasını silen Songül Karlı, yine gündemi sallayıp geçti! Düğünü, çekici dansıyla birbirine kattı! Gelini unutturan, Songül Karlı, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle akılları başlardan aldı! Düğüne katılanların kilitlenip izlediği Songül Karlı’ya hayranları ise “Yangın çıkarmışız yine Songül’üm” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dekolteli kıyafetlerle sık sık paylaşım yapan Songül Karlı, cesaretiyle sevenlerini hayran bırakmaya devam ediyor. Oğlu Furkan Efe’den bile dekolteleri yüzünden ambargo yiyen Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda; “Anne, Youtube giriyorum, hep bir yerlerin konuşuluyor! Yapma artık” dediğini söylemişti. Her paylaşımı olay yaratan Songül Karlı’nın yapmış olduğu son paylaşım, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.