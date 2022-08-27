- 27 Ağu 2022 - 21:40

Songül Karlı Düğünü Çekici Dansıyla Birbirine Kattı! Gelini Unutturdu; Herkes Kilitlenip Onu İzledi! “Yangın Çıkarmışız Yine Songül’üm!” Neler Oluyor?

Şarkılarıyla kulakların pasını silen Songül Karlı, yine gündemi sallayıp geçti! Düğünü, çekici dansıyla birbirine kattı! Gelini unutturan, Songül Karlı, hem tarzıyla hem de güzelliğiyle akılları başlardan aldı! Düğüne katılanların kilitlenip izlediği Songül Karlı’ya hayranları ise “Yangın çıkarmışız yine Songül’üm” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dekolteli kıyafetlerle sık sık paylaşım yapan Songül Karlı, cesaretiyle sevenlerini hayran bırakmaya devam ediyor. Oğlu Furkan Efe’den bile dekolteleri yüzünden ambargo yiyen Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda; “Anne, Youtube giriyorum, hep bir yerlerin konuşuluyor! Yapma artık” dediğini söylemişti. Her paylaşımı olay yaratan Songül Karlı’nın yapmış olduğu son paylaşım, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ağu 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

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