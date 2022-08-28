Seda Sayan’dan Kocasının Gözlerini Dolduracak Hamle! Aşkını Destan Yapıp Dağlara Yazsaydı Bile Bu Kadar Etki Etmezdi! Twitter Ayağa Kalktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’dan kocasını gözyaşlarına boğacak bir hamle geldi! Aşkını destan edip dağlara yazsa bu kadar etki yaratmayacak olan Seda Sayan, tek bir hareketiyle resmen Twitter’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilenler…
Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olmuştu. Aralarında 25 yaş farkı bulunmasına rağmen aşklarını ön plana çıkaran çift, ne olursa olsun ellerini ayırmamaya söz vermişlerdi. 3 farklı ülkede balayı yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den bomba tatil pozları gelmişti ama gelen son hamle gözyaşlarına boğdu! Bir kez daha eşine olan aşkını ispatlayan Seda Sayan, sosyal medyanın altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.