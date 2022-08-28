Seda Sayan’dan Kocasının Gözlerini Dolduracak Hamle! Aşkını Destan Yapıp Dağlara Yazsaydı Bile Bu Kadar Etki Etmezdi! Twitter Ayağa Kalktı!

Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olmuştu. Aralarında 25 yaş farkı bulunmasına rağmen aşklarını ön plana çıkaran çift, ne olursa olsun ellerini ayırmamaya söz vermişlerdi. 3 farklı ülkede balayı yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den bomba tatil pozları gelmişti ama gelen son hamle gözyaşlarına boğdu! Bir kez daha eşine olan aşkını ispatlayan Seda Sayan, sosyal medyanın altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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