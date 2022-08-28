- 28 Ağu 2022 - 21:35

Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Mosmor Edecek Sözler! Boşanır Boşanmaz Yeni Sevgili Yapmıştı; El Kol Tir Tir Titriyor! “Ağlayarak Günlüğüne Yaz Gökhan!”

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’dan ikinci kez boşanma kararı alan Selin Ciğerci, sosyal medyayı sallayacak bir açıklamayla bombayı patlattı! Gökhan Çora’yı mosmor edecek açıklamalarda bulunun Selin Ciğerci, milyonlarca kişiye şoka uğrattı. Boşanma sonrasında yeni sevgili yaptığı iddia edilen Selin Ciğerci, resmen el kol titretti! Birçok kişi Selin Ciğerci’den gelen açıklamaların ardından “Ağlayarak günlüğüne yaz Gökhan” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tüm yazı Bodrum ve Çeşme arasında geçiren Selin Ciğerci, tatili arasında Gökhan Çıra’yla yollarını ayırma kararı aldıklarını ilk kez açıklamıştı. “İkinci kez denedik, yine olmadı” açıklamasında bulunarak hayatlarını ayıran ikilden Selin Ciğerci bomba bir erkek arkadaş açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ağu 2022 - 21:35 Ankara- Yaşam

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