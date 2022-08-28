Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Mosmor Edecek Sözler! Boşanır Boşanmaz Yeni Sevgili Yapmıştı; El Kol Tir Tir Titriyor! “Ağlayarak Günlüğüne Yaz Gökhan!”
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’dan ikinci kez boşanma kararı alan Selin Ciğerci, sosyal medyayı sallayacak bir açıklamayla bombayı patlattı! Gökhan Çora’yı mosmor edecek açıklamalarda bulunun Selin Ciğerci, milyonlarca kişiye şoka uğrattı. Boşanma sonrasında yeni sevgili yaptığı iddia edilen Selin Ciğerci, resmen el kol titretti! Birçok kişi Selin Ciğerci’den gelen açıklamaların ardından “Ağlayarak günlüğüne yaz Gökhan” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tüm yazı Bodrum ve Çeşme arasında geçiren Selin Ciğerci, tatili arasında Gökhan Çıra’yla yollarını ayırma kararı aldıklarını ilk kez açıklamıştı. “İkinci kez denedik, yine olmadı” açıklamasında bulunarak hayatlarını ayıran ikilden Selin Ciğerci bomba bir erkek arkadaş açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.