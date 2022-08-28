Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Mosmor Edecek Sözler! Boşanır Boşanmaz Yeni Sevgili Yapmıştı; El Kol Tir Tir Titriyor! “Ağlayarak Günlüğüne Yaz Gökhan!”

Tüm yazı Bodrum ve Çeşme arasında geçiren Selin Ciğerci, tatili arasında Gökhan Çıra’yla yollarını ayırma kararı aldıklarını ilk kez açıklamıştı. “İkinci kez denedik, yine olmadı” açıklamasında bulunarak hayatlarını ayıran ikilden Selin Ciğerci bomba bir erkek arkadaş açıklamasında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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