- 31 Ağu 2022 - 00:13

Araç Sahiplerine Müjde! Benzine Tam Tamına 2 TL Dev İndirim! İndirim Ne Zaman Geçerli Olacak? 31 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

Son günlerin zam rekortmeni akaryakıtlarda sevindirici haber verildi. Benzinde uygulanacak büyük indirim ile tüketicilerin daha da rahatlaması hedefleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim uygulanacak? İndirim ne zaman geçerli olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile benzin indirimi ile ilgili tüm detaylar…

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan akaryakıt zamları araç sahiplerini hayli zor durumda bırakmakta. Özellikle motorine arka arkaya 4 kez zam getirilmesi nedeni ile litre fiyatları iyiden iyiye yükselen akaryakıtlar araç sahiplerini kara kara düşündürüyordu.

Giyim, gıda gibi fiyatları günden güne artan ürünlerden biri olan akaryakıtta da fiyatlar artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ile birlikte de akaryakıtta sürekli olarak görülen zamlar tüketicileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ancak zam haberlerine karşı nefes aldıran benzin haberi ise bugün itibari ile verildi. Benzinde indirime gidileceği haberi ise akaryakıt kullanıcısı araç sahiplerini hayli sevindirdi.

Benzine getirilecek indirim ve güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde.

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31 Ağu 2022 - 00:13 - Gündem

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