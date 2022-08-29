- 29 Ağu 2022 - 16:08

Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri artarak raflardaki yerini almaya başladı. En son ayçiçek yağı, çay gibi temel ürünlerde indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugün itibariyle et ve et ürünlerini de indirimleri arasına dahil etti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri artarak raflardaki yerini almaya başladı. En son ayçiçek yağı, çay gibi temel ürünlerde indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugün itibariyle et ve et ürünlerini de indirimleri arasına dahil etti. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri sonrası etin fiyatı ise, herkesi şaşırttı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et, tavuk ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde tavuk fileto, baget, kalça ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

29 Ağu 2022 - 16:08 - Gündem

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