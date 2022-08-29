Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri artarak raflardaki yerini almaya başladı. En son ayçiçek yağı, çay gibi temel ürünlerde indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugün itibariyle et ve et ürünlerini de indirimleri arasına dahil etti. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri artarak raflardaki yerini almaya başladı. En son ayçiçek yağı, çay gibi temel ürünlerde indirime gittiğini duyuran Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bugün itibariyle et ve et ürünlerini de indirimleri arasına dahil etti. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri sonrası etin fiyatı ise, herkesi şaşırttı! Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde et, tavuk ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde tavuk fileto, baget, kalça ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
29 Ağu 2022 - 16:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.