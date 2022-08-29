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29 Ağu 2022 - 18:57

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Babasının Tansiyonunu Yükseltti! “Cennetten Düşerken Bir Yerin Ağrımadı Değil mi?” Alev Alev Yakıyor…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, bir bakanı bir daha baktırdı! Siyah beyaz, bikinili bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil’in bu hallerini görenler ise “Cennetten düşerken bir yerin ağrımadı değil mi?” yorumlarına neden oldu! Adeta alev alev yakan Yasmin Erbil, kusursuz fiziğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…