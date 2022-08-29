- 29 Ağu 2022 - 18:57 G: 29 Ağu 2022 - 19:21

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Babasının Tansiyonunu Yükseltti! “Cennetten Düşerken Bir Yerin Ağrımadı Değil mi?” Alev Alev Yakıyor…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, bir bakanı bir daha baktırdı! Siyah beyaz, bikinili bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil’in bu hallerini görenler ise “Cennetten düşerken bir yerin ağrımadı değil mi?” yorumlarına neden oldu! Adeta alev alev yakan Yasmin Erbil, kusursuz fiziğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle milyonların kalbini kazanan Yasmin Erbil, kısa sürede ününü ün katmıştı. Yasak Elma’dan sonra tatillere doymayan Yasmin Erbil, çekici ve fit vücuduyla paylaşımlarda bulunmuştu. Başarılı oyuncunun yeni sezona başlamadan hemen önce yaptığı tatilden bikinili paylaşımda bulunması nefesleri kökünden kesti! İşte Yasmin Erbil’in adeta fizik şov yaptığı o paylaşım…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Ağu 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor?
Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor… mask
Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor…
Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı… mask
Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı…
Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!” mask
Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!”
Masterchef Fatma Nur Hıçkıra Hıçkıra Ağladı! Mehmet Şef Ne Diyeceğini Unuttu, “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Twitter Sallandıkça Sallandı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Hıçkıra Hıçkıra Ağladı! Mehmet Şef Ne Diyeceğini Unuttu, “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Twitter Sallandıkça Sallandı! Neler Oluyor?
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne... mask
Pembe Fırtına Gülben! Dünden Bugüne...
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler… mask
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!” mask
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti… mask
Hande Erçel’in Kardeşi Turuncu İpli Bikinisiyle Baş Döndürdü! “Güzelliğinden Sadaka Versin Ülkede Çirkin Kadın Kalmaz!” Fiziğiyle Nefesleri Kesti…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Babasının Tansiyonunu Yükseltti! “Cennetten Düşerken Bir Yerin Ağrımadı Değil mi?” Alev Alev Yakıyor… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Babasının Tansiyonunu Yükseltti! “Cennetten Düşerken Bir Yerin Ağrımadı Değil mi?” Alev Alev Yakıyor…
Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor?
Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor… mask
Survivor Sude Burcu Hiç Böyle Rezil Olmamıştı! Yaş Farkı Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Baban Daha Genç Duruyordur!” Tepkiler, Linçler Kamyonla Geliyor…
Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı… mask
Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı…
Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!” mask
Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!”
A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL