Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Babasının Tansiyonunu Yükseltti! “Cennetten Düşerken Bir Yerin Ağrımadı Değil mi?” Alev Alev Yakıyor…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, bir bakanı bir daha baktırdı! Siyah beyaz, bikinili bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil’in bu hallerini görenler ise “Cennetten düşerken bir yerin ağrımadı değil mi?” yorumlarına neden oldu! Adeta alev alev yakan Yasmin Erbil, kusursuz fiziğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle milyonların kalbini kazanan Yasmin Erbil, kısa sürede ününü ün katmıştı. Yasak Elma’dan sonra tatillere doymayan Yasmin Erbil, çekici ve fit vücuduyla paylaşımlarda bulunmuştu. Başarılı oyuncunun yeni sezona başlamadan hemen önce yaptığı tatilden bikinili paylaşımda bulunması nefesleri kökünden kesti! İşte Yasmin Erbil’in adeta fizik şov yaptığı o paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.