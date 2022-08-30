Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı!
Arka Sıradakiler isimli dizide canlandırdığı Özge karakteri ile hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, dün akşam dünyaevine girdi. Eşi ile düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Sevda Dalgıç, düğünlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan bu açıklamanın ardından magazin takipçileri ünlü oyuncuyu bir kez daha mercek altına aldı. İşte detaylar...
Arka Sıradakiler isimli dizide canlandırdığı Özge karakteri ile hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, dün akşam dünyaevine girdi. Eşi ile düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Sevda Dalgıç, düğünlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan bu açıklamanın ardından magazin takipçileri ünlü oyuncuyu bir kez daha mercek altına aldı! Peki, Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kimdir? Sevda Dalgıç aslen nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Dalgıç evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…
30 Ağu 2022 - 10:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.