Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı!

Arka Sıradakiler isimli dizide canlandırdığı Özge karakteri ile hafızalara kazınan Sevda Dalgıç, dün akşam dünyaevine girdi. Eşi ile düğün öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Sevda Dalgıç, düğünlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan bu açıklamanın ardından magazin takipçileri ünlü oyuncuyu bir kez daha mercek altına aldı! Peki, Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç kimdir? Sevda Dalgıç aslen nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Sevda Dalgıç evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…