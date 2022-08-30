Ece Erken Sabır Taşı Olsa Çatlardı; Sonunda Dayanamadı! Takipçisinden Gelen O Yoruma Daha Fazla Sessiz Kalmadı…
Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesiyle arasında yaşanan gerilim ile gündemlerden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez takipçileriyle bir gerilim yaşayarak gündemlerdeki yerini aldı. Ece Erken’in yaptığı bir paylaşımın altına gelen eleştiri, sosyal medyayı bir hayli karıştırdı. İşte Ece Erken cephesinden son detaylar...
Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesiyle arasında yaşanan gerilim ile gündemlerden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez takipçileriyle bir gerilim yaşayarak gündemlerdeki yerini aldı. Ece Erken’in yaptığı bir paylaşımın altına gelen eleştiri, sosyal medyayı bir hayli karıştırdı. Kendisini eleştiren takipçisini cevapsız bırakmayan Ece Erken, takipçisine bakın neler dedi! Peki, Ece Erken ne paylaştı? Ece Erken neden eleştirildi? Ece Erken eleştirilere ne dedi? İşte, detaylar…
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30 Ağu 2022 - 14:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.