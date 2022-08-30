Ece Erken Sabır Taşı Olsa Çatlardı; Sonunda Dayanamadı! Takipçisinden Gelen O Yoruma Daha Fazla Sessiz Kalmadı…

Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesiyle arasında yaşanan gerilim ile gündemlerden düşmeyen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez takipçileriyle bir gerilim yaşayarak gündemlerdeki yerini aldı. Ece Erken’in yaptığı bir paylaşımın altına gelen eleştiri, sosyal medyayı bir hayli karıştırdı. Kendisini eleştiren takipçisini cevapsız bırakmayan Ece Erken, takipçisine bakın neler dedi! Peki, Ece Erken ne paylaştı? Ece Erken neden eleştirildi? Ece Erken eleştirilere ne dedi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...