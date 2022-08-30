Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Dünyadan Uzak” şarkısında “Evet” demişti. Nişan ve isteme töreniyle çok konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 2 yıldır süren ilişkilerini, geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlanmıştı. Evlenme teklifi aldığı yerde düğün yapan Demet Özdemir’in gelinliği ise tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi binlerce liranın ödendiği gelinliğe “Sineklik” benzetmesinde bulunmuştu. Balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden ateşleri yükselten ilk poz geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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