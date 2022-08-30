Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”
28 Ağustos’ta dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan ateşleri yükselten bir paylaşım geldi! Dudak dudağa pozlar veren Koç çift, balayında olduklarını gösterdiler! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşımdan sonra birçok kişi ise “Hiç utanma kalmadı ki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Dünyadan Uzak” şarkısında “Evet” demişti. Nişan ve isteme töreniyle çok konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 2 yıldır süren ilişkilerini, geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlanmıştı. Evlenme teklifi aldığı yerde düğün yapan Demet Özdemir’in gelinliği ise tepkilere neden olmuştu. Birçok kişi binlerce liranın ödendiği gelinliğe “Sineklik” benzetmesinde bulunmuştu. Balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden ateşleri yükselten ilk poz geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.