- 31 Ağu 2022 - 16:14

Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden Tüyler Ürperten Hamle! Bir Ayrılıp Bir Barıştığı Eski Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Sallanıyor!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, olaylı bir boşanmanın ardından eski eşi Mustafa Can Keser ile yeniden bir araya gelmişti. Mustafa Can Keser ile ikinci kez nikah masasına oturma hazırlığındayken yollarını ayırdıklarını duyuran Damla Ersubaşı’ndan eski kocasına ilişkin çok ilginç bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, olaylı bir boşanmanın ardından eski eşi Mustafa Can Keser ile yeniden bir araya gelmişti. Mustafa Can Keser ile ikinci kez nikah masasına oturma hazırlığındayken yollarını ayırdıklarını duyuran Damla Ersubaşı’ndan eski kocasına ilişkin çok ilginç bir paylaşım geldi. Damla Ersubaşı’nın bu paylaşımı ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediğini merak ettirdi. Peki, Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser barıştı mı? Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser birlikte mi, evlenecek mi? Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser ne zaman ve neden boşandı? İşte, detaylar…

31 Ağu 2022 - 16:14 - Magazin

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