Elektriğe ve Doğalgaza Bomba Zam! Vatandaşın Cebinde Son 5 Lira Kaldı, Eller Kollar Titriyor! Son Dakika Açıklaması Geldi…
Haziran ayında evlerde kullanılan doğalgaza gelen yüzde 30’luk zam ve evlerde kullanılan elektriğe gelen yüzde 15 zammın etkisi hala vatandaşın cebinde sürerken, bugün hem doğalgazdan hem de elektrikten arka arkaya kötü haber geldi. 1 Eylül 2022 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak kaydıyla konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriğe bir zam daha yapıldı. İşte gelen son zam ile ilgili detaylar...
Haziran ayında evlerde kullanılan doğalgaza gelen yüzde 30’luk zam ve evlerde kullanılan elektriğe gelen yüzde 15 zammın etkisi hala vatandaşın cebinde sürerken, bugün hem doğalgazdan hem de elektrikten arka arkaya kötü haber geldi. 1 Eylül 2022 Perşembe günü itibariyle geçerli olmak kaydıyla konutlarda kullanılan doğalgaz ve elektriğe bir zam daha yapıldı. Peki, elektrik ve doğalgaza zam mı geldi? Konutta kullanılan elektrik ve doğalgaza yüzde kaç zam geldi? Sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı? İşte, detaylar…
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01 Eyl 2022 - 16:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.