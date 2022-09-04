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04 Eyl 2022 - 15:27

Gönül Dağı Dizisine Elinde Bavulla Gelecek İsim Belli Oldu! Kadersiz Dilek’in Vedasından Sonra Bomba İsim Geliyor! Her Şey Afişte Açıklandı…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na Taner’in partneri sonunda ortaya çıktı! Elinde valizle gelecek olan ismin; kadersiz Dilek’in yerine geçeceği gündeme bomba gibi düştü! Her şey afişte açıklandı ve Gönül Dağı izleyicisi kimin Dilek’in yerine geleceğini merak etti! İşte merak edilen tüm detaylar…