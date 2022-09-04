Gönül Dağı Dizisine Elinde Bavulla Gelecek İsim Belli Oldu! Kadersiz Dilek’in Vedasından Sonra Bomba İsim Geliyor! Her Şey Afişte Açıklandı…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na Taner’in partneri sonunda ortaya çıktı! Elinde valizle gelecek olan ismin; kadersiz Dilek’in yerine geçeceği gündeme bomba gibi düştü! Her şey afişte açıklandı ve Gönül Dağı izleyicisi kimin Dilek’in yerine geleceğini merak etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 3. sezonu yürekleri sızım sızım sızlatarak başlayan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterinin olmaması, büyük bir eksikliği seyircilerin yüzüne çarpmıştı! Gülsim Ali İlhan’ın bir daha dizide olmayacağı bariz bir şekilde görülürken; Gönül Dağı dizisinin yeni sezon afişindeki elinde bavulla gelen kadının kim olduğu sonunda ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.