Sıfır Otomobil Fiyatlarında Dev Düşüş! Eylül Ayı Fiyatları Güncellendi! İşte Eylül 2022 İndirimli Yeni Fiyatları İle En Ucuz Sıfır Otomobiller!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı alanlardan biri de otomobil piyasası. Özellikle sıfır otomobiller başta olmak üzere ikinci el otomobillerin de fiyatlarının hızla arttı son günlerde alıcılar araçların bayi fiyat listelerini son derece merak ediyor. Ülkemize ithal edilen ürünler arasında yer alan otomobillerin ise fiyatlarının bu denli yükselişinin nedenleri arasında ise artan enflasyon ve kur değerleri bulunmakta.

Temmuz ayından Ağustos ayına geçiş döneminde birçok otomobil markası hemen hemen bütün modellerindeki Türkiye fiyatlarında artışa gitmişti ancak Eylül ayı ile birlikte pek çok otomobil markası birçok modelinde fiyatları aşağı çekerken kimisi de sabit tuttu. İşte sıfır araç hayli kuran vatandaşların merakla beklediği ülkemizdeki sıfır otomobillerin indirimli Ağustos ayı fiyat listesi.

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